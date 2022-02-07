1299 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+678), Оленегорске (+225) и Североморске (+104).

В скором будущем возможно появление нового штамма коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе центра эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. По её словам, мутации пойдут в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания, пишут «Известия». Эксперт отметила, что при текущем развитии ситуации действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением COVID-19. По её словам, если вирус будет мутировать в сторону более тяжёлого течения заболевания, вероятно возвращение ограничений.

В свою очередь директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что иммунитет после перенесённого коронавируса не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация. Он отметил, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после.