В скором времени жители Первомайского района Мурманска смогут вновь вернуться в «Юность»

Галина Полякова, директор МАУ «Спортивная школа №6 по зимним видам спорта»: «Наши дети хотели хорошее освещение, сетки-ловушки, поле ровное. Самое главное, это освещение для наших детей, учитывая то, что у нас полярная ночь, нам не хватает светового дня. Для детей это самое главное. А футбольное искусственное поле – это вообще радость не только для детей, это радость и для жителей микрорайона, которые сюда всё равно приходят и занимаются».

Спортивная школа №6 столицы Заполярья скоро получит обновлённый стадион.

Сейчас «Юность» мало напоминает спортивное сооружение – вокруг сплошная строительная техника и котлованы, залитые водой. Удивляться нечему – стадион не знал ремонта с момента постройки в 1978 году, а потому было принято решение о его реконструкции. По словам директора спортивной школы №6, тренировки по зимним видам спорта проходят на ледовой арене «Метеор», а обновлённая «Юность» позволит обучать большее количество детей. Как отметила педагог, активнее всего юные спортсмены просили установить хорошее освещение.

Галина Полякова, директор МАУ «Спортивная школа №6 по зимним видам спорта»: «Наши дети хотели хорошее освещение, сетки-ловушки, поле ровное. Самое главное, это освещение для наших детей, учитывая то, что у нас полярная ночь, нам не хватает светового дня. Для детей это самое главное. А футбольное искусственное поле – это вообще радость не только для детей, это радость и для жителей микрорайона, которые сюда всё равно приходят и занимаются».

Действительно, открытия стадиона ждут не только дети, но и взрослые горожане. Как отметил глава администрации, стадион станет всесезонным. Благодаря современной дренажной системе поле будет пригодно, к примеру, для игры футбол, во время дождей территория не превратиться в болото.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Работы ещё очень много. Необходимые работы на земельном полотне подрядчиком выполнены. Есть у нас небольшая тревога, потому что подрядчик выбился из срока, ожидая оборудование, но сейчас нас заверили, что всё необходимое оборудование пришло и темпы будут навёрстаны. Мы уже ранее договаривались, что объект будет завершён в тот период, когда мы сможем с подрядной организацией сыграть на нём в футбол».

Также здесь планируют установить трибуны, сетки-ловушки и положить покрытие с искусственной травой. Ориентировочно, объект будет готов к ноябрю этого года.