В сквере «Аллея памяти» у мемориала воинам-интернационалистам почтили память погибших в Афганистане

Митинг приурочен к 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Митинг памяти начинается с минуты молчания, красные гвоздики в руках участников засыпает снег, чуть позже цветы бережно отряхнут, чтобы положить к подножию памятника воинам интернационалистам. Здесь на мраморных плитах выбиты имена нескольких сотен солдат, в том числе, воевавших в Афганистане.

Афганская война оставила большой кровавый след на страницах истории нашей страны. Девять лет и пятьдесят один день длилась бойня, унесшая жизни более 14 тысяч советских солдат и офицеров, 53 из них жители Мурманской области.

Евгений Никора глава администрации города Мурманска: «И то, что мы здесь, ещё раз подтверждает, что память о тех ребятах, которые не вернулись с Афганской войны, будет оставаться памятью и о тех воинах, которые, к сожалению, не пришли домой и год назад, и три года назад, и пять лет назад, и, возможно, как это не горько говорить, и не придут и через год, и через пять, и через десять».

Несмотря на мороз и снегопад, почтить память пришли ветераны, их родственники, друзья и все неравнодушные северяне. А ведь советские войска из далекого государства в южной Азии вывели без малого 32 года назад.

Открытие «Аллеи памяти» недалеко от Драматического театра Северного флота в Мурманске состоялось в октябре 2013 года. Таким образом городские власти решили поддержать ветеранов-афганцев, увековечить память погибших солдат.