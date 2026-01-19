Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
В Следственном управлении Следственного комитета региона провели торжественное мероприятие в честь 15-летия ведомства

С момента создания в качестве самостоятельного ведомства следователи Мурманской области направили в суд свыше 7 тысяч уголовных дел, из них больше половины – о тяжких и особо тяжких преступлениях.

К уголовной ответственности привлечены особо опасные преступники, лидеры и участники организованных преступных групп. С помощью новейших методик и передового оборудования следователи раскрыли более 380 преступлений прошлых лет, среди которых значительная доля относится к событиям, произошедшим более 20 лет назад, то есть до основания ведомства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень щепетильное расследование. Это дорогого стоит».

Кадровый резерв у Следственного комитета большой, признаётся руководитель ведомства. Следователи проходят службу не только в сложных климатических условиях, но и при сильных психологических нагрузках. Однако, поставленные задачи они выполняют успешно.

Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области: «Восемь офицеров в настоящее время проходят службу в нашем управлении».

Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в настоящее время находится на 100-процентном уровне. В борьбе с коррупцией следователи добиваются неотвратимости наказания для любого коррупционера, невзирая на его должностное положение. За период существования ведомства следователи направили в суд свыше 500 уголовных дел о коррупции.

Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области: «Что касается возмещения ущерба, т о его сумма порядка двух миллиардов рублей».

В честь празднования 15-летия образования ведомства лучшие сотрудники Следственного управления региона получили заслуженные награды из рук главы Мурманской области.

