В Следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области проверяли лицеистов

Как называется главный свод законов страны? Что такое правосознание? И сколько ветвей власти существует в России? Ответы на эти и другие вопросы знают кадеты Мурманского лицея № 2. Для них в Следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области состоялся правовой брейн-ринг на знание теории права и гражданского процесса. За ходом игры следила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Следственный комитет принимает гостей. На этот раз в его стенах свою правовую грамотность проверили ученики кадетских классов лицея № 2 Мурманска. Вопросы, задаваемые опытными специалистами, порой были не из простых.

- Следственный комитет пригласил нас принять участие в правовой игре, в которой мы можем проверить свои возможности, знания в области криминалистики и правовых норм, - говорит Ольга Хаустова, кадет лицея № 2 города Мурманска. - Правовой Брейн-ринг - это открытый урок для старших кадетов лицея. Не многие знают, но именно эти классы находятся под патронажем представителей комитета. Наставники стараются как можно более интересно и с пользой проводить занятия и научить детей азам работы в органах.

- Безусловно, это наши ребята, это наша смена. Конечно, мы вкладываем в них свою душу и ребята отвечают взаимностью, - говорит Евгений Амбарцумян, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области, подполковник юстиции. - Это смелые, умные, эрудированные ребята, которые стремятся постигать новые знания, которые стараются быть и соответствовать духу времени, соответствовать, прежде всего, форме сотрудника следственного комитета России.

По мнению самих воспитанников, такая игра вырабатывает у них командный дух и проверяет уровень знаний, а также отлично подготавливает к поступлению в специализированные вузы.

Напряженная схватка команд 10-х и 11-х классов продолжалась на протяжении часа. По результатам игры победу одержала команда выпускников лицея.