В следующем году благоустроят 18 общественных территорий региона в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Адресный перечень сформирован по итогам Всероссийского рейтингового голосования.

В него вошли 5 пространств в Мурманске. Будет благоустроена зелёная зона на улице Мира возле озера Среднее, в Первомайском округе преобразится район вдоль Чистого ручья - от ул. Баумана до ул.Щербакова. Также в перечень включена зоны отдыха в районе Дома детского творчества в Никеле. С полным перечнем по другим муниципалитетам, можно ознакомиться на сайте правительства Мурманской области.