В следующем году граждане 52 стран смогут оформить электронные визы в Россию

В этот список стран попали и наши северные соседи - Норвегия, Финляндия, Швеция, и страны Прибалтики, Австрия, Исландия, Греция, Турция, Иран, Польша, Япония и другие.

Введение единой электронной визы поможет развитию туризма и повысит инвестиционную привлекательность регионов.

Находиться в России иностранцы смогут до 16 дней, и путешествовать по всей стране. Для получения визы не потребуется приглашений или брони в отеле. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.