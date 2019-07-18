В сложных погодных условиях зенитчики стреляли по воздушным целям

Зенитчики Северного флота впервые учебные выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов на архипелаге Новая Земля.

Для выполнения стрельб боевые расчёты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля десантным кораблем «Кондопога». Затем личный состав зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» отработал высадку с борта на необорудованное побережье и совершил марш в позиционный район.

Стрельба осуществлялась в сложных погодных условиях по воздушным целям, летящим на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за облаками. Ведь основная задачей нового комплекса – оборона важных стратегических объектов от ударов крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб и самолётов «стелс».

После выполнения поставленных задач расчёты были доставлены в пункт постоянной дислокации на Кольском побережье.