В сложный период надо оставаться дома - Наталия Телибаева

Полярная ночь негативно сказывается на иммунитете жителей Мурманской области, а в период выхода из неё наш организм наиболее восприимчив к вирусам, считают депутаты горсовета и призывают горожан соблюдать режим самоизоляции.

Полярная ночь - испытание для северян. Нам не хватает солнца, а потому наш организм в период темноты вынужден использовать свои резервы, постепенно ослабляется естественная защита. По этой причине весной мы чаще болеем. И это делает пандемию коронавируса здесь, на севере, особенно опасной.

Чтобы не подвергать риску себя и своих близких, депутаты мурманского Совета депутатов призывают жителей Мурманска не нарушать режим самоизоляции.

Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В настоящее время, в период привычного для нас сезона роста простудных заболеваний, он усугубляется присоединением такого врага, как коронавирус. Поэтому, с учётом того, что иммунные силы пожилого человека или ребёнка ещё не восстановились, очень слабы, я призываю вас всех: «Давайте будем беречь своих родных, своих близких. Давайте оставаться дома».