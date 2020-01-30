В снежки без девушек не играют!

Зима в разгаре, а значит, самое время для игр в снежки. В Мурманске начался приём заявок на участие в «Арктическом кубке – 2020», который состоится уже в середине февраля.

Для того, чтобы принять участие в «Арктическом кубке» по правилам «Юкигассен» необходимо собрать команду из восьми человек в возрасте от 16 до 35 лет. Обязательное условие - среди игроков должно быть не меньше трёх девушек. Заявки принимаются до 10 февраля, анкету можно отправить на электронную почту: yukigassen.murmansk@mail.ru.

Соревнования начнутся уже 15 февраля и будут проходить два дня.

Леонид Мостовой, директор Муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи», депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы оказываем помощь в организации проведений тренировок. В Доме молодёжи проходят заседания оргкомитета проведения турнира. Мы очень рассчитываем на то, что в турнире примут участие команды не только те, которые имели игровой опыт, но и команды, которые для себя впервые откроют игры в снежки по правилам «Юкигассен».

Судьи соревнования также начинают подготовку. Для них организовано специальное обучение. Принимают в судейскую коллегию активных людей, которым в первую очередь интересна сама игра, её правили и принципы.

Наталья Сметанина, главный судья соревнований: «Судьи, в первую очередь, это те ребята, которым интересно. Потому что нельзя заставить человека судить. Это надо весь день отстоять, это очень большая концентрация внимания, это достаточно сложно. Поэтому, все кто изъявляет желание, мы сотрудничаем, обучаем, тренируем и потом выставляем на поле».

Заявки на участие в «Арктическом кубке» уже подали известные мурманские команды и игроки из Архангельска, Ноябрьска и Норвегии. Постараться стоит всем участникам из областного центра, ведь лучшие игроки войдут в сборную, которая представит регион на международном турнире по юкигассен в Армении, а также на чемпионате северных стран в Норвегии.