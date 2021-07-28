В Снежногорске действовала запрещённая на территории России религиозная организация

По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Были задержаны мужчина и женщина, которые с сентября 2020 года организовывали собрания, выступления и богослужения запрещенной на территории России экстремистской организации «Свидетелей Иеговы».

По версии следователей, подозреваемые вовлекали новых лиц в незаконную деятельность и собирали деньги под видом пожертвований. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ. Одновременно в Снежногорске, Полярном, Мурманске и Оленегорске были проведены обыски в сектантских помещениях. Изъята религиозная литература, электронные носители информации. Установлен круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается».