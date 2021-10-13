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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.21 19:30

В Снежногорске на СРЗ «Нерпа» прошло награждение премией имени Павла Стеблина студентов-первокурсников и учителей ЗАТО Александровск

Гимнастки Гаджиево – спортсменки, чьи имена неоднократно звучали на региональных и всероссийских состязаниях. Этот сезон для девчонок не самый лучший, отмечает тренер Галина Ваняева. В списках победителей соревнований они занимают уверенную середину. Но это лишь повод к достижению все больших результатов.

Галина Ваняева, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы, г. Гаджиево: «Мы не расстраиваемся, мы идём вперед. Для нас любая мотивация – толчок к конкуренции».

Галина Александровна стала одной из обладательниц престижной заводской премии имени Павла Стеблина, который с 1989 по 2002 год руководил  судоремонтным заводом «Нерпа». Награду вручают за особые заслуги в воспитании подрастающего поколения. Тренер планирует потратить деньги на ткань для гимнастических костюмов, каждое выступление спортсменок – это красивое представление, впечатление от которого создается и благодаря ярким нарядам.

А вот учитель Гимназии Полярного Ирина Лужина скромничает, о тратах не говорит. Некогда заниматься покупками, учебный год только начался, впереди долгие часы за подготовкой к урокам и проверкой пачек тетрадей.

Помимо педагогов премией награждаются и студенты-первокурсники, получившие направление на целевое обучение от завода в профильные  вузы страны. Например, Ольга Самойлова начала освоение программы по кораблестроению, океанотехники и системотехники морской инфраструктуры. Девушка уверена, что тандем университета и предприятия - это путёвка в стабильное будущее

Станет инженером и Константин Кромм, на его выбор во многом повлиял отец, который трудится на «Нерпе» много лет. Уже в этом учебном году студент может прийти на завод в качестве практиканта.

Уже 18 лет учрежденная премия имени самого значимого руководителя предприятия находит своих обладателей. За это время было награждено порядка 60 учителей и педагогов и, как минимум, вдвое больше студентов.

Юрий Бузин, помощник директора филиала СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «В 2002 году легендарный директор, который спас завод, Павел Григорьевич умер. И в его память премия была учреждена».

Стоит отметить, что это не единственная премия имени Павла Григорьевича Стеблина. Денежные вознаграждения также ежегодно присуждаются за особые достижения лучшим работникам судоремонтного предприятия.

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