В Снежногорске на заслуженный отдых проводили ветерана первой пожарно-спасательной части, окатив её водой

В Снежногорске под звуки воющих сирен на пенсию проводили заместителя начальника первой пожарно-спасательной части. Ветерана окатили ледяной водой из пожарных рукавов.

Больше 12 лет Оксана Лебедева посвятила работе спасателя.

Оксана ЛЕБЕДЕВА, заместитель начальника по профилактике возникновения пожаров специальной пожарно-спасательной части №1, г. Снежногорск: «Очень интересно, но у нас работа была связана, в основном, не со спасением, а с профилактикой, то есть, с предотвращением ЧП. Это первоочередная задача, которая стоит перед пожарной охраной, - предотвращение пожаров».

Как давно зародилась традиция «смывать» с пожарного сажу, копоть и пыль, накопившиеся за годы службы, неизвестно. Однако то, что в ЗАТО Александровск одними из первых это стали делать именно в первой пожарной части, никто не сомневается.

За каждым расчётом муниципалитета закреплен участок: зона ответственности первой части, например, касается стратегически значимых предприятий.

Руслан Хромов, начальник специальной пожарно-спасательной части №1, г. Снежногорск, «Мы охраняем критически важные объекты для национальной безопасности нашей страны – это СРЗ «Нерпа» и Сайда-Губа».

Подтверждает свою компетентность каждый спасатель индивидуально во время плановых аттестаций и тактических учений. Одно из таких масштабных событий состоится на территории первой части уже на этой неделе.