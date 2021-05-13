В Снежногорске начал работу клуб «Патриот»

С каждым годом искать вещи, прошедшие через афгано-чеченские конфликты, становится всё сложнее, отмечает коллекционер Николай Авраменко. На помощь приходят сайты и барахолки, именно с помощью таких ресурсов ему удалось добыть ценные экспонаты для первой выставки, посвящённой войнам. Вся радиотехника полностью исправна, а из посуды некогда пили и ели российские солдаты.

В планах у активистов из клуба «Патриот» проводить показательные бои: реконструировать эпизоды чеченской или афганской войн, полностью облачившись в амуницию сторон конфликтов. Без оружия не обойдётся, уверяет руководитель клуба, правда, все винтовки и пистолеты безопасны и используются для игры в страйкбол, пластиковыми шариками при соблюдении правил травмировать очень сложно.

Николай сам более 6 лет занимается аэрософтом, уверен, что школьникам и взрослым Снежногорска будет занимательно присоединиться к такому виду деятельности.

Уже осенью на день города клуб планирует развернуть выставку на площади около городского Дворца культуры. Участники сообщества дадут посетителям возможность примерить армейскую форму и опробовать военную аппаратуру.