В Снежногорске прошёл ежегодный 5Д форум «Наследие Победы»

От работы контрразведки до операций в полевых госпиталях: систему обороны советского народа для школьников ЗАТО Александровск на площадки разделили специалисты Центра молодёжи.

- Немецкие спецслужбы располагали к началу войны огромным опытом, имели лучшие технологии. У Красной Армии с этим было куда тяжелее …

Однако менталитет советского народа, включающий не только всепоглощающий оптимизм и веру, но и умение быстро обучаться, перехватывая мировой опыт и развивать собственные уникальные методики, позволил в годы Великой Отечественной войны многомиллионному населению стать единым организмом, который противостоял фашизму.

С 2016 года об изнуряющей работе тыловиков, о героизме фронтовиков, разработках учёных и конструкторов рассказывают специалисты Центра молодёжи ЗАТО Александровск в рамках 5Д-форума «Наследие Победы».

Виктория Григорьева, специалист Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «У меня бабушка - труженик тыла. Она была молода во время войны, но выращивала продукты, которые поставлялись на фронт».

Зоя Николаевна Матюнина вложила во внучку не только трудолюбие, но и стремление быть полезной для общества. Можно только догадываться, какой ужас и страх приходилось переживать таким же хрупким и молодым девушкам-медсестрам, выносившим под дождём снарядов с поля боя раненых. Но именно их чёткие действия спасли жизни тысячам советских воинов.

Станислав Литвинюк, участник форума, г. Снежногорск: «Наверное, им нужно было быстро, оперативно, чтобы солдат много крови не потерял».

Мария Кондратьева, участница форума, г. Полярный: «Они совершали невероятные подвиги: прямо на поле боя лечили людей».

Маша планирует поступать после окончания школы в медицинский вуз, и такие истории самопожертвования лишь укрепляют её в выборе будущей профессии.

Между тем, разнообразие площадок форума, каждая из которых стала отражением пяти главных воинских чувств - доблести, доброты, духовности, дерзания и душевности – позволяет школьникам представить систему гражданской обороны, благодаря которой, в том числе Советскому Союзу удалось одолеть врага.

Под впечатлением от работы форума остаются и наставники.

Наталья Сметанина, советник директора по воспитанию школы №266, г. Снежногорск: «Нравится им медицина, потому что на соревнованиях «Зарница» это популярная ситуация. Раньше была возможность собрать и разобрать автомат – мальчишкам нравилось, а сейчас – танчики».

Стараются специалисты создать на площадках и особую атмосферу, используя для декораций маскировочные сети, советские плакаты и медицинские инструменты времён Великой Отечественной. Всё это становится способом погружения современных школьников в военную хронику того тяжкого времени.