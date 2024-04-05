В Снежногорске прошёл семейный инженерный конкурс «Лего фэмэли»

Во время конкурса его участникам предстояло пройти три основных этапа, а лучшим забрать звание самой конструкторской семьи.

Младший член семьи Кец – Костя – уже несколько лет занимается в группе детского сада Снежногорска с инженерным уклоном. Основные занятия у ребят проходят в бюро, где малыши с удовольствием собирают различные виды конструкторов и программируют их. Для участия в семейном конкурсе такой же направленности парень привлёк и маму, и старшего брата. Оценив соперников, Людмила, Миша и Костя смело вступили в борьбу, подготовка у команды серьёзная.

Семья Кец, участники конкурса, г. Снежногорск: «У нас как-то пошло, вся квартира теперь в «Лего» - большие модели, маленькие, тематические, простые… Всё из «Лего»! Они просто сидят и конструируют, поэтому мы решили это всё объединить и прийти сюда со своим проектом».

Семейный инженерный конкурс «Лего фэмэли», проводимый уже в третий раз на базе 266-й школы, состоит из творческой визитки, где семьи рассказывают о себе и своих увлечениях и двух практических этапов. Необходимо как можно скорее собрать робота, оснастив его моторчиками для движения и интеллектом, за который отвечает простая компьютерная программа. Но только в случае успешного запуска задание считается выполненным.

Такие упражнения развивают в ребёнке сразу несколько важных навыков, уверены судьи.

Ольга Попова, председатель жюри инженерного конкурса, г. Полярный: «В первую очередь, это развитие руки, потом идёт пространственное воображение. Мы знаем, что со следующего учебного года было принято решение возвращать в школы такой предмет, как черчение».

Собирать конструкторы в семье Меняйло давно стало вечерним семейным хобби. На суд жюри они представили модель корабля из фантастического кинофильма, однако, сложнее для мамы Виктории оказалась сборка робота. Хорошо, что рядом настоящий инженер, который поддержит и поможет.

Юрий Цыганков и Виктория Меняйло, участники конкурса, г. Снежногорск: «С таким конструктором лично я не работала».

- Сын в школе работал?

- Да! Нам теперь так надо вставить.

Заключительный этап тоже, скорее, творческий – используя лишь собственное воображение участникам предстоит собрать интересный предмет или, например, персонажа. А может, это будет полезная в хозяйстве вещь.

Алексей Сметанин и Богдан Огнев, участники конкурса, г. Снежногорск: «Нормально! Некоторые детали очень красивые, из них можно сделать различные фигуры… Щипцы!».

Конструкторские состязания в большом ЗАТО имеют и профориентационную направленность, уверены организаторы. Старшеклассники, которых обучают по программам дополнительного образования, например, «Робототехнике», как правило, выбирают для себя специальности, связанные с программированием или конструированием. Это будущие механики, специалисты IT сферы, инженеры и даже архитекторы.