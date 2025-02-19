В Снежногорске прошла эстафета, основными участниками которой стали ребята с особенными потребностями

Спортсмены особого назначения: на старт патриотической эстафеты, состоявшейся в Снежногорске накануне Дня защитника Отечества, вышли ребята с особенностями здоровья. Поддержку воспитанникам Центра социального облуживания оказали малыши дошкольного возраста.

Общение здоровых детей с детьми-инвалидами – это ни много - ни мало, а формирование в одних чувств сострадания и сопереживания, а в других – уверенность в том, что рядом всегда окажутся те, кто способен протянуть руку помощи.

Наталья Богданова, специалист по социальной работе группы детей-инвалидов КЦСОН, г. Снежногорск: «У нас сейчас очень тяжёлое время и жестокий мир: с самого детства нужно приучать ребят к добру, к пониманию. Чтобы они знали, с кем они находятся и живут в обществе. Да, обучение толерантности. Чтобы каждый ребёнок был толерантен по отношению к нашим ребятам».

Неделимые: часть общества и основа воспитательных процессов – люди с особенностями здоровья нуждаются в большей защите, но испытывают такие же чувства и потребности, как и любой человек. Даже малыши в детском саду об этом знают. Так, группа волонтёров «Движения Первых» из учреждения города Снежногорска уже стала друзьями для ребят из комплексного центра.

Наталья Неспанова, воспитатель детского сада №9, г. Снежногорск: «Когда впервые прошла встреча, то для детей было сложно понимать, почему эти детки с особенностями. Но мы проводили работу, смотрели мультфильмы, беседовали… Ребятки понимают, что они такие же, как мы - также любят детство, родителей, сладкое… Просто им нужно чуть больше внимания».

Разделенные на две команды, ребята, при непосредственной помощи и поддержке взрослых, бросились в бой. Однако сражались, скорее, с собственными возможностями и эмоциями, ведь проигравших в таком состязании просто быть не могло. Главное, научиться доверять друг другу и искренне радоваться за успехи ближнего.