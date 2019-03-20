В Снежногорске прошли традиционные соревнования картингистов

Более 20 пилотов из Кандалакши, Мурманска и ЗАТО Александровск и Видяево вывели свои гоночные болиды на старт в серийных заездах.

Возвращался с тренировки по борьбе, но оказался на другой, где мальчишки отрабатывали навыки управления так Магомед Токаев попал в картинг 3 года назад. С тех пор полюбил гонки, да так, что теперь только и мечтает о собственном автомобиле. Парень уже знает, чем гражданская техника отличается от спортивной, он не планирует нарушать правила, когда получит настоящие права. «Там, например, сцепление выжимаешь рукой на картинге, а на машине ногой, - рассказывает Магомед Токаев, учащийся Дома творчества «Дриада» (г.Снежногорск).

23 юных гонщика соревнуются на трассе в Снежногорске, где проходят традиционные для ЗАТО соревнования картингистов памяти Валерия Кудрявцева, председателя местного отделения ДОСААФ. Каждый заезд для мальчишек - долгожданный подарок.

«Я в том году пошёл в картинг, - рассказывает Константин Костюченко, учащийся клуба «Вега» (г.Кандалакша). - Мама сказала, что есть такой вид спорта, а я сразу захотел им заниматься. Мне нравится адреналин гонок, скорость».

Неверно выбранная скорость или неправильная оценка трассы иногда ведёт, как минимум, к потере драгоценного времени и шансов на финиш в призовой тройке.

«Трасса идеальная, хотя есть лёд внизу, - оценивает условия гонок Евгений Михедько, судья соревнований, педагог Дома творчества «Дриада» (г Снежногорск). - Если этот фактор пилоты не учитывают, то возможны заносы с разворотами, соответственно, отставанием. Спортсмены должны это учитывать, это их опыт, это борьба. Победа складывается из многих факторов. Конечно, это подготовка автомобиля, в первую очередь. Второе, сам водитель, а третье – это опыт. Всё в совокупности приводит к победе».

Победителей и призёров в каждом из классов заездов наградили дипломами. Кубок Кудрявцева завоевала снежногорская команда «Regmotex».