В Снежногорске прошло переизбрание председателя общества инвалидов

Для участников снежногорского отделения это был важный момент, ведь избранник станет голосом и сердцем всего общества.

Старый-новый председатель общества инвалидов Снежногорска с проблемой людей с ограниченными возможностями здоровья знакома не понаслышке: она воспитывает сына с неизлечимым синдромом. За предыдущие пять лет своего председательства Галина Грещук добилась переезда общества из тесного помещения в довольно просторное здание, общественная организация обросла спонсорами и друзьями, а в период пандемии мамы деток-инвалидов до 25 лет включительно могли получить материальную поддержку благотворителей.

Галина Грещук, председатель снежногорского отделения Всероссийского общества инвалидов: «Дети до нового года, а это восемь месяцев, получали поддержку. Буквально вчера мне позвонили и сказали, что продлили выплаты до мая, наши мамочки будут получать поддержку».

Помимо переизбрания председателя в снежногорском обществе инвалидов говорили и о планах. Уже давно организации необходим Центр для молодых инвалидов старше 18 лет. Дневное пребывание в таком учреждении поможет и родителям, и самим людям с ограниченными возможностями. Они будут развиваться под присмотром педагогов.

Галина Грещук, председатель снежногорского отделения Всероссийского общества инвалидов: «Хочется в этом году открыть новое учреждение, но для этого нужно много средств и сил. В планах есть, с министерством ведутся переговоры, остаётся решить, где это будет».

Следующие выборы председателя состоятся через 5 лет. Но за это время Галина Грещук, с высокой долей вероятности реализует многие свои идеи по развитию общества.