В Снежногорске соревнования по греко-римской борьбе выявили лучших

Спортивные встречи в ЗАТО Александровск - девять лучших команд по греко-римской борьбе встретились в зале спортивной школы Снежногорска, чтобы пополнить количество трофеев и повысить спортивные разряды.

Проводить дружеские турниры по греко-римской борьбе для спортивной школы Снежногорска давно стало доброй традицией. Первые бои в наступившем году провели 9 команд со всей Мурманской области. Спортсмены сначала сразились в личном и командном зачётах в муниципальном турнире «Надежда», а на следующий день юноши до 18 лет встретились на первенстве Мурманской области по спортивной борьбе.

Владимир Короленко, главный судья соревнований «Надежда»: «Очень понравился турнир тем, что кроме хороших, ярких схваток, которые продемонстрировали ребята, это то, что не было травм. Это то, что мы ценим в соревнованиях. Нет травм, судейская команда хорошо отработала, просто это радует».

Среди команд лучшей в турнире «Надежда» стали снежногорцы. На втором месте – воспитанники школы олимпийского резерва № 13 Мурманска, почётное третье завоевала команда из города Оленегорск. Лучшим борцам вручили кубки и медали. Также судейская коллегия вручила специальные призы от Федерации спортивной борьбы Мурманской области за волю к победе и отличную борьбу.

По итогам первенства отобраны спортсмены, которое представят Мурманскую область на Первенстве по Северо-Западу в Калининграде.