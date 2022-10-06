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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 19:30

В Снежногорске состоялся очередной этап игры «Зарница»

В этом году команд стало больше, увеличилось и количество заданий, в которых юнармейцы, кадеты и школьники могут проявить находчивость, силу и стойкость.

«Товарищ главный судья! Команда «Искра» в количестве шести человек к игре «Зарница» готова. Командир – Юрченков Александр».

Получив маршрутные листы, 9 команд приступили к прохождению этапов муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница». Задача игроков не просто справится быстрее всех, но и преодолеть препятствия максимально осторожно, не заработав при этом штрафных очков.

У команды 279-й гаджиевской школы с этим как раз и возникли трудности.

Александр Юрченков, командир команды «Искра», г. Гаджиево: «На минном поле нашли все четыре мины, но задели лепесток. Это штрафные баллы. Болото было лёгкое, прошли быстро».

«Зарница» в ЗАТО Александровск с каждым годом обрастает участниками. Так, на снежногорский полигон прибыли гости из Североморского кадетского корпуса. Мальчишки настроены на победу, ведь это далеко не первая военно-патриотическая игра на их счету, есть в копилке достижений и победы. Накануне ребята заняли 1 место на региональных соревнованиях и теперь представят наш Мурманскую область на федеральном уровне.

Максим Марков, командир команды Североморского кадетского корпуса, ЗАТО г. Североморск: «Интересно заниматься этим, не важно, выигрываешь или проигрываешь. Ничего страшного».

Наравне с мальчиками сражаются и девчонки, уступать, по крайней мере, в ловкости и меткости они не намерены. Таня, командир команды «Патриоты Гимназии», уверена, что лучшими во многих этапах были как раз-таки девушки, например, со сборкой и разборкой автоматов они справились на «отлично».

Татьяна Танасуй, командир команды «Патриоты Гимназии», г. Полярный: «Нормально. Больно, синяки есть. А так, хорошо».

Организаторы усложнили этап, на котором необходимо было между участниками команды передать и расшифровать заданное слово. Большая часть юнармейцев и школьников справились не с самыми лучшими показателями, однако команде «Патриот» из Гаджиево есть чем похвалиться.

Станислав Гусев, командир команды «Патриот», г. Гаджиево: «Нас готовили военные: приходили, объясняли, как работать с телефонными аппаратами. Мы получали слово кодовое, сначала нам передают по телефону, потом передаём это слово другим участникам по рации».

Проведению игры, к слову, во многом поспособствовала поддержка именно Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Военнослужащие не только оказали консультативную помощь, но также развернули палаточный лагерь, выставку военной техники и вооружения, обеспечили безопасность, организовали питание, разработали конкурсные этапы и выступили в качестве инструкторов и судей.

Галина Чебелева, начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «То, что рядом с нашими детьми находятся военные, офицерский состав, что идёт такая качественная подготовка, это говорит о том, что взрослые неравнодушны, верят в то, что это будущее, а от него зависит судьба нашей Родины».

Кульминацией «Зарницы» стала военно-тактическая игра «Борьба за знамя», в ходе которой командам предстояло найти юнармейский флаг.

Евгения Друзьяк, начальник штаба ВВПОД «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «В этом году Домом «Юнармии» закуплено оборудование для тренировки командной игры. Сегодня мы опробуем лазертаг в полевых условиях, думаю, детям будет интересно».

После основных состязаний ребят ждала насыщенная культурно-досуговая программа с творческими конкурсами: пели у костра, исполнение песен также шло в зачёт командам. После подведения итогов выяснилось, что 1 и 3 места завоевали полярнинские учащиеся, а второе место по праву заняли североморцы.

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