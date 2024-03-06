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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.24 19:30

В Снежногорске состоялся второй фестиваль прикладного творчества «Гараж-Маркет»

Для творческих и креативных, для тех, кто не успел купить подарки близким.

Уже несколько лет в городе подводников работает мастерская резьбы по дереву, а благодаря социальным сетям бизнес Марии Герасимчик даже в пределах муниципалитета идет неплохо. Алекандровцев девушка не перестает удивлять, например, совсем недавно освоила фотогравировку из изображений-заготовок.

Мария Герасимчик, мастер по лазерной резке и гравировке, г. Гаджиево: «Все продукты у нас экологически чистые, сделаны из высшего сорта дерева. Пока это фанера – на другой материал не перешли ещё».

Помимо изделий деревянных, на втором молодёжном фестивале прикладного творчества «Гараж-Маркет» представлены также игрушки, свечи, украшения, пряники, пирожные и ещё многие вещи, сделанные местными умельцами. Глаза разбегаются, признается Светлана Кудряшова. Старается держать себя в руках, чтобы не унести лишнего.

Светлана Кудряшова, посетитель «Гараж-Маркета», г. Снежногорск: «Попробовать то, чего нет в магазинах, то, чего нет ни у кого, посмотреть, чем люди занимаются в нашем городе и что можно делать. Оказывается, что это очень интересно».

Не пропустил событие и глава ЗАТО Александровск Илья Мазитов, который сказал, что его внимание привлекла музыка. Проходил, что называется, мимо, а в результате ушёл с полными пакетами удивительных и уникальных подарков.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Мне всё понравилось: и резьба по дереву, и свечи, и чайные наборы, вкусности… Такие мероприятия нужны и полезны».

Можно унести с фестиваля и сделанные собственноручно прямо здесь - на мастер-классах изделия: расписанные шоппер или магнит.

Появилось событие благодаря педагогу-организатору Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи Юли Сафоновской. Первый «Гараж-Маркет» носил пробный характер, а в этом году фестиваль масштабировали – мастера с удовольствием присоединились к проекту.

Юлия Сафоновская, педагог-организатор ЦГПВМ, г. Снежногорск: «Классный повод познакомиться с крутыми мастерами ЗАТО Александровск, узнать, какие вещи они делают. И обязательно приобрети самые лучшие подарки для своих близких».

О планах на будущий год задумываются уже сейчас: напрашивается благотворительная составляющая, сообщают организаторы. Всегда есть кому и на что передать вырученные средства.

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