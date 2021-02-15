В Снежногорске вдоль дороги зажглись новые фонари

Участок дороги от завода до города осветили. Подключения александровцы ждали почти 4 года.

Договор о выполнении капитального ремонта дороги Мишуково-Снежногорск, в числе которого и обязательства по обустройству освещения участков между Оленьей Губой и Снежногорском, был заключён ещё в 2017 году. Однако во время исполнения контракта потребовалось внести изменения в технологию работ и конструкцию фундаментов опор светильников и, как следствие, изменить проект. Ещё одна задержка, уже не такая значительная, была связана с точками подключения к сетевым организациям.

Роман Колчин, заместитель начальника «Мурманскавтодора»: «Первая линия запитывалась от «Оборонэнерго», а эта линия запитывается от «Горэлектросети», то есть, нужно было проводить согласование и с теми, и с теми. Кто быстрее выдал – с теми и подключали».

Было установлено 126 светильников, общая освещенность магистрали составляет почти 5 км. Фонари оснащены светодиодными лампами и датчиками отключения, что, обещают специалисты, позволит экономить электроэнергию.

Роман Колчин, заместитель начальника «Мурманскавтодора»: «На летний период планируем собственными силами оснастить данную систему автоматизированной системой управления, которая позволит более оперативно выявлять неисправности на линии, быстрее устранять их».

Гарантийные обязательства по обслуживанию сети и оборудования между муниципалитетом и «Мурманскавтодором» будут действовать в течение 5 лет.

В Мурманске в усиленном режиме продолжаются уборка и