В снежногорской школе №266 открыли мурал герою специальной военной операции Ивану Михайловичу Белову

В 2025 году под Курском оборвалась жизнь молодого ефрейтора, северянина, выпускника снежногорской школы. Образец мужества и отваги, достойный сын Отечества - Иван Белов светлым взглядом взирает теперь с собственного портрета, увековеченного в стенах родной школы.

- Символично, что мурал Вани Белова появился именно в стенах школы, где началась его учёба много лет назад. Сегодня ребята воспринимают образ Ивана близко к сердцу, с гордостью рассказывают друзьям и родителям о мурале, подчёркивая особую связь героя, который когда-то учился в этих стенах, - рассказывает директор школы №266 Валентина Граб.

Весь 3 этаж школы на Флотской отдан под патриотическое воспитание молодёжи: здесь занимаются кадеты и юнармейцы, проводятся торжественные линейки. Особое значение открытие мурала придаёт дух истории и преемственности поколений.

- Я благодарна, что память о моём сыне будет жить вечно и на его примере будет воспитываться не одно поколение ребят. Помню очень хорошо тот день, когда Иван пошёл в первый класс. Ему было очень интересно. Он тогда рассказывал стишок. Как и все мальчишки, любил физкультуру. Мечтал, конечно, стать военным, — добавляет мама Ольга Борисовна.

Белов проходил службу на Севере, в подразделении морской пехоты Северного флота. После трудоустроился, как и мама, на судоремонтный завод «Нерпа». Начало специальной военной операции стало в жизни молодого человека судьбоносным моментом.

Ефрейтор воевал в составе гвардейской десантно-штурмовой дивизии, командовал отделением. В 2023 году получил осколочное ранение, но после выздоровления вернулся на службу. Участник специальной военной операции Иван Белов героически погиб, возвращаясь после выполнения боевой задачи в Курской области 8 февраля 2025 года. За доблесть и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Белов награждён медалью «За отвагу» и Орденом мужества.

К годовщине трагедии в школе, с которой начинался его путь во взрослую жизнь, открыли мурал. Теперь с портрета за учащимися школы, кадетами и юнармейцами присматривает герой, наставник и друг.

— Тяжело, когда уходят молодыми. Хочу поблагодарить маму Ивана, Ольгу Борисовну, воспитавшую такого сына, настоящего героя. А вам, ребята, хочу сказать, чтобы вы равнялись на Ивана, ведь он учился здесь, среди вас, рос рядом, мечтал вместе с вами. Он стал героем! Настоящим примером мужества. Говорят, быть воином — жить вечно. Память об Иване Белове будет жить вечно! — сказал председатель Совета депутатов Александр Хвостенко.

