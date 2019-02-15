В Сочи решали вопросы развития Заполярья

В обсуждении центральной темы инвестиционного форума в Сочи «Национальные проекты: от стратегии к действию» приняла губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что работа над национальными проектами переходит в практическую плоскость. Особое внимание губернатор уделила темам надежного электроснабжения Кольского полуострова и развитию социального предпринимательства, импульс которому даст новое соглашение с Фондом по поддержке социальных проектов.

В Мурманской области утверждены 46 региональных проектов, направленных на реализацию 10 национальных. Общий объём финансирования региональных проектов на ближайшие пять лет составляет почти 40 млрд рублей, расходы, а это почти половина, ложатся на региональный и федеральный бюджеты.

«Это очень масштабная, амбициозная задача для всей страны, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Она будет реализовываться в каждом из субъектов России. Но у каждого свои особенности и свои стартовые условия. В процессе реализации первых нацпроектов мы обрели хороший опыт, в реализации указов Президента РФ от 2012 года мы научились работать по проектным принципам управления».

Нацпроекты направлены практически на все сферы жизни: демография, в том числе, финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин, спорт, образование, здравоохранение, культура, жильё и городская среда, экология. В процессе их реализации в Мурманской области появится ряд новых социально-значимых объектов, будут реконструированы и переоснащены существующие. Проект «Чистый регион» позволит ликвидировать самый опасный объект накопленного экологического вреда в Заполярье - помётохранилище бывшей птицефабрики «Снежная».

«Всегда хочется большего и лучшего, поэтому мы будем добиваться увеличения финансирования, отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Но вместе с тем, то что мы сейчас имеем, уже даёт нам определенную уверенность в том, что по ряду направлений мы сделаем существенный прорыв. Мне кажется, что надо стартовать, надо уже входить в работу. Время быстро течёт. Стартовый год 2019-й, нам уже надо будет отчитываться о результатах работы уже в конце этого года».

Ещё один важный для региона документ стал итогом форума в Сочи - соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Марина Ковтун и директор Фонда по поддержке социальных проектов Евгения Шохина. Речь идёт о совместной работе в социальной сфере, в первую очередь, по поддержке и развитию социального предпринимательства на территории Кольского полуострова.

Основной темой рабочей встречи в Сочи губернатора Мурманской области Марины Ковтун с генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Артёмом Пидником стало повышение надежности электроснабжения Мурманской области. Общий объём капиталовложений этой компании в электросетевой комплекс Мурманской области в ближайшие годы составит более 3,5 млрд рублей. В ходе встречи стороны также обсудили консолидацию электросетевых активов региона и необходимость эффективного взаимодействия при формировании тарифной политики для реализации важных для региона проектов.