В социальных сетях завирусислось видео, на котором водитель «УАЗика» гоняет по одному из пляжей в Териберке

Возмущения у тех, кто опубликовал ролик, вызывает тот факт, что автолюбитель на своём внедорожнике заехал на территорию водоохраной зоны.

Мнения людей, как ни странно, относительно этого поступка разделились.

Если, например, туристов, забирающих с пляжей камни, которые носят название «драконьи яйца», они осуждают, то в этом случае многие откровенно поддерживают лихача - мол проступок несерьёзный, «может быть у человека и радости то в жизни больше нет, кроме ка покататься по бездорожью на своей «УАЗе».