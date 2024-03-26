День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.24 19:30
В социальных сетях завирусислось видео, на котором водитель «УАЗика» гоняет по одному из пляжей в Териберке
Возмущения у тех, кто опубликовал ролик, вызывает тот факт, что автолюбитель на своём внедорожнике заехал на территорию водоохраной зоны.
Мнения людей, как ни странно, относительно этого поступка разделились.
Если, например, туристов, забирающих с пляжей камни, которые носят название «драконьи яйца», они осуждают, то в этом случае многие откровенно поддерживают лихача - мол проступок несерьёзный, «может быть у человека и радости то в жизни больше нет, кроме ка покататься по бездорожью на своей «УАЗе».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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