В соединениях береговых войск Северного флота приступили к интенсивной подготовке граждан, направленных в воинские части Северного флота в рамках частичной мобилизации

На плацу отдельной мотострелковой бригады уже состоялась первая торжественная церемония вручения автоматов АК-12. В соответствии со штатными должностями личный состав учебных подразделений также получает гранатомёты, пулемёты, снайперские винтовки.

В числе первых для прохождения подготовки в мотострелковые соединения флота прибыли мобилизованные граждане из Мурманской и Архангельской областей. Вместе с ними к подготовке приступили и те, кто добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в воинских частях береговых войск Северного флота.

В военных городках к приёму пополнения подготовлены места для проживания, развёрнуты пункты приёма личного состава. По прибытию мобилизованных граждан и добровольцев в воинскую часть им выдаётся обмундирование, экипировка, штатное вооружение, после чего они поступают в учебные подразделения. Н

На плацу отдельной мотострелковой бригады уже состоялась первая торжественная церемония вручения автоматов АК-12. В соответствии со штатными должностями личный состав учебных подразделений также получает гранатомёты, пулемёты, снайперские винтовки.

В течение ближайших недель под руководством опытных инструкторов будут проводиться занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и другим видам подготовки.