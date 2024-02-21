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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 19:30

В «СОПКАХ» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею городского клуба старшего поколения

Проект находит отклик в сердцах людей и пользуется популярностью у северян, которые хотят узнавать что-то новое, познакомиться с интересными людьми.

Проект был создан в 2019 году благодаря инициативе городской администрации. Его основная цель – дать возможность северянам старше 55 лет общаться и обмениваться опытом. А также бесплатно заниматься физкультурой и спортом, посещать различные мастер-классы, творческие мероприятия, концерты и выставки.

На встречах представители «серебряного» возраста даже изучают финансовую и компьютерную грамотность. 

Благодаря проекту сегодня городская инфраструктура доступна для старшего поколения: бесплатные группы работают в каждом районе города больше, чем по сорока направлениям. Среди которых информационные технологии, скандинавская ходьба, фитнес, психология, бьюти-сфера, нутрициология и многое другое.

За пять лет в проекте приняли участие более трёх тысяч человек. А количество направлений занятий выросло в разы. Все активности проходят на базе различных организаций по всему городу – это театры, парки, спортивные культурные центры, библиотеки и другие площадки.

Андрей Коноплёв, участник Городского клуба старшего поколения: «Идея замечательная. Мы, как это говорится, растём и душевно, и духовно, и культурно. И физически, потому что есть мероприятия, связанные с физической культурой. Поэтому очень рад, что такая идея возникла. Было бы очень здорово, если бы в конце концов это было бы в каждом муниципальном образовании.  А потом было бы создано какое-то объединение, общее областное, так скажем».

Любой житель областного центра старшего возраста может стать участником проекта. Для этого нужно написать заявление в комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 11.

Ольга Шивкошитная, и.о. председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска: «Это поколение, на которое мы можем сейчас опираться и, собственно, развивать наш город и делать его привлекательнее с каждым днём».

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