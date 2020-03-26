В соседних странах тоже карантин

По самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса продлится до середины лета. К таким выводам пришли специалисты ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии.

Прогноз обновляется с учётом самой свежей информации. В Финляндии на данный момент подтверждены 880 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 82 человека, из них 22 в тяжёлом состоянии.

Напомним, границы с ближайшими к Мурманской области государствами - страной Суоми и Северным Королевством временно закрыты. Посетить их можно только в особых случаях.