В состав Беломорской военно-морской базы Северного флота вошёл новый водолазный катер «Павел Симонов»

Катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта «Павел Симонов» построен на заводе в Нижнем Новгороде. 22 октября после успешных испытаний на Волге был подписан приёмный акт, и по внутренним водным коммуникациям судно перешло в Белое море.

Водолазный катер получил наименование в честь первого начальника Управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича.

Катера данного проекта успешно несут службу в составе Каспийской флотилии, Северного, Черноморского и Балтийского флотов.