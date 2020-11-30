День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.20 19:30
В состав Беломорской военно-морской базы Северного флота вошёл новый водолазный катер «Павел Симонов»
Катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта «Павел Симонов» построен на заводе в Нижнем Новгороде. 22 октября после успешных испытаний на Волге был подписан приёмный акт, и по внутренним водным коммуникациям судно перешло в Белое море.
Водолазный катер получил наименование в честь первого начальника Управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича.
Катера данного проекта успешно несут службу в составе Каспийской флотилии, Северного, Черноморского и Балтийского флотов.
Комментарии
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Последние комментарии
Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
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No name
25.11.20 21:59
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