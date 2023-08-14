В состав ВМФ России вернутся авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Адмирал Нахимов»

Это произойдёт в 2024 году после завершения ремонта и модернизации.

Об этом сообщил замглавы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев во время Международного военно-промышленного форума «Армия-2023».

Напомним, что «Адмирал Кузнецов» проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске с 2017 года. Корабль получит новую начинку. Благодаря этому срок службы авианосца продлят на 20 лет.

Крейсер «Адмирал Нахимов» ремонтируют в Северодвинске с 1999 года. Реальные работы ведутся с 2013 года. Он может выйти на ходовые испытания в декабре этого года или в мае следующего.