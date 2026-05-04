В состав Военно-морского флота вошёл новейший корабль противоминной обороны «Полярный»

В Балтийске провели подъём Военно-морского флага и ввод в корабельный состав новейшего морского тральщика «Полярный».

Он построен на Средне-Невском судостроительном заводе. В торжественной обстановке был зачитан приказ, согласно которому корабль включён в состав Северного флота.

Ритуал первого подъёма Андреевского флага произвёл командир морского тральщика Виталий Кабанов.

Одновременно с подъёмом Андреевского флага был спущен государственный, который передали ответственному сдатчику корабля. До торжественной церемонии экипаж морского тральщика «Полярный» провёл в Балтийском море маневренные и скоростные испытания, проверил работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения.