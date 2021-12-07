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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.21 19:30

В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» исключил из своих рядов сразу пятерых депутатов Совета депутатов города Мурманска. Такое решение партийное руководство приняло после того, как парламентарии-единороссы из областного центра во второй раз проигнорировали позицию своей же партии.

Среди изгоев оказались ближайшие соратники Андрея Сысоева, ушедшего в оппозицию к губернатору Мурманской области: Леонид Мостовой, Ирина Ускова, Антонина Климова, Александр Накай и нынешняя исполняющая обязанности главы Мурманска Тамара Прямикова. Именно эти депутаты, по мнению президиума генсовета «Единой России», сознательно совершали деструктивные действия, расшатывали социально-политическую ситуацию в регионе, а заодно на нарушение партийной дисциплины подбивали и остальных своих коллег. Яркий пример - голосование на выборах мэра и главы администрации Мурманска, во время которых эти депутаты проигнорировали поручения партийного руководства, и, вероятно, заставили поступить также других членов «Единой России» из горсовета. Более того, перед выборами главы администрации в Мурманск приезжал Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России». Но и его депутаты горсовета не услышали.

Подобное поведение - грубое нарушение устава партии, как позже отметила сенатор Татьяна Сахарова

Безнаказанным оставить его не могли. Так что событие это вполне ожидаемое.

К слову, сами мурманчане из-за случившегося не расстроились. На событие отреагировали едкими комментариями в социальных сетях и пожелали Тамаре Прямиковой и её соратникам «счастливой дороги», что ещё раз, на наш взгляд, демонстрирует негативное отношение жителей города к городскому Совету депутатов. Интрига теперь лишь в том, смогут ли удержаться, ставшие беспартийными, депутаты в своих креслах в городском Совете или им придётся сложить с себя полномочия.

Телекомпания «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием политических баталий в Мурманске.

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