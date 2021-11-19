В Совете Федерации предложили увеличить финансирование закрытых городов

Методика расчёта финансирования ЗАТО нуждается в корректировке из-за низких доходов, сказал первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Владимир Городецкий на пленарном заседании палаты регионов.

По словам Городецкого, это стратегически важные города, в которых сконцентрированы значительные интеллектуальные ресурсы, но режим безопасности связан с большим числом ограничений, что сдерживает развитие. «Из федерального бюджета выделяются дотации, но их размер недостаточен, а методика расчёта не учитывает всех факторов, влияющих на доходы и расходы бюджетов ЗАТО, — подчеркнул сенатор. — Требуется корректировка этой методики, чтобы учитывать и климат, и транспортную доступность, и иные объективные факторы».