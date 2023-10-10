В Совете Федерации проходят Дни Мурманской области

В Москву с рабочим визитом отправилась делегация региона во главе с губернатором Андреем Чибисом. Среди участников встречи есть депутаты областной Думы под руководством председателя Сергея Дубового.

В расширенном заседании Совета Федерации принимали участие руководители федеральных министерств и ведомств, делегация региона.

Одно из важных направлений работы - реновация ЗАТО. Северный флот активно участвуют в СВО, успешно выполняя задачи. Но состояние жилья и инфраструктуры в местах постоянной дислокации военных порой не соответствуют современным требованиям. Регион опережающими темпами начал работу по их улучшению. Уже возведены новые спорткомплексы, ремонтируются квартиры и дороги, благоустраиваются дворы, создается

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Многие проекты, объекты, которые были в наших военных гарнизонах, говорю из личного опыта, действительно требовали модернизации и ни одно десятилетие. Бывало и по три-четыре. Мой супруг тоже проживал в закрытом гарнизоне Гаджиево с рождения. И то что мы видим, как бывает за несколько дней, сносят объекты недострои и так далее. Это действительно уникальная практика».

А с учётом размещения новых сил нужно гораздо больше.

Этот вопрос губернатор Андрей Чибис обсуждал в июле с Президентом России Владимиром Путиным. По итогам дискуссий удалось добиться решения на федеральном уровне о выделении в ближайшие три года 10 млрд рублей на все Арктические ЗАТО.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я удовлетворен тем, что в Совете Федерации в этом профильном комитете было понимание и не только среди сенаторов, но и среди представителей ведущих министерств РФ, которые поддержали необходимость выделения средств на данные нужды. Поэтому как никогда есть уверенность в том, что деньги пойдут на нужды».

Состоялось и расширенное заседание комитета по науке, образованию и культуре под председательством Лилии Гумеровой. Спикером на нём выступила вице-губернатор Елена Дягилева. Она рассказала о результатах реализации федеральных и региональных программ в сферах образования, науки и культуры Мурманской области, коснулась вопросов модернизации инфраструктуры и создания новых объектов для северян.

Елена Дягилева акцентировала внимание на актуальности развития системы среднего профобразования. Сегодня в 19 колледжах и техникумах осваивают востребованные в регионе профессии более 18 тысяч студентов.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас за каждым практически СПО закреплены предприятия-партнёры. Очень большую поддержку оказывает программа «Профессионалитет». У нас уже планируется открытие 7 кластеров – трёх в текущем году и четыре – в следующем. Это не просто преобразованные пространства и оборудования в учебных заведениях, но и уверенность в будущем наших студентов».

Сфера спорта также развивается в Мурманской области. Достижения наших спортсменов оценивают на крупнейших состязаниях страны и мира. Поддержка этого направления в Заполярье есть на всех уровнях власти, включая федеральный.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «Если мы говорим о перспективах на будущее, то хотелось бы поддержки больше. Потому что, если мы говорим про развитие спортивной инфраструктуры, мы понимаем, что, живя за Полярным кругом, нам не хватает катастрофически спортивных закрытых объектов. Спортивные объекты появляются, но их хотелось бы больше».

Достижения в сфере здравоохранения нашего региона также были озвучены на расширенном заседании. Это капитальные ремонты и строительства медицинских учреждений, запуск шаттлов.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень важно, что на фазе строительства у нас находится онкологический диспансер. И уже есть возможность приобретения современного инновационного оборудования. Это очень важно, потому что онкопомощь у нас развивается, этот вопрос на чётком контроле у Андрея Владимировича. Поэтому вопросы, которые мы услышали, важны для развития системы здравоохранения».

Глава профильного министерства рассказал об успешной реализации стратегического плана «На Севере жить» и национального проекта «Здравоохранение».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области: «Безусловно, упомянул о некоторых проблемах: финансирование ОМС, где сдвинулось с мертвой точки. К счастью, в этом году и в следующем будет субвенция увеличена. Нашёл поддержку от СФ по двум объектам капремонтов. Это отделение детской травматологии в МОКМЦ и отделение анестезиологии-реанимации в Кандалакшской ЦРБ».

Вопрос газификации также был поднят на встрече. Предложение формирования топливных квот на топочный мазут в нашем регионе, как самом мазутозависимом, был оценён участниками заседания в Совете Федерации.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Президент нас услышал. Важно, чтобы сейчас все поручения были отработаны не только в плане финансовой поддержки, но и системной, пока мы не будем газифицированы. Необходима топливная квота на отопительный период с фиксированной ценой».

На расширенном заседании Совета Федерации поддержали предложения губернатора Андрея Чибиса по развитию Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не только я, но и мои коллеги работают на других комитетах. Исходя из информации, которая у меня есть, все наши предложения полностью поддерживаются. Поэтому, я надеюсь, что итоговое решение верней палаты парламента будет полезным и позитивным для Мурманской области. А детали мы сможем рассказать, когда итоговое решение появится».

Отметим, что Мурманская область остаётся важнейшей территорией российской Арктики. Она лидер по привлечению инвестиций среди арктических субъектов. 207 резидентов преференциального режима АЗРФ, 8 резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики». Такая динамика развития стала возможной благодаря слаженной работе с федеральным правительством, Минвостокразвития и Советом Федерации.