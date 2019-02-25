В спальном районе Мурманска построят спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной

В администрации Мурманска обсудили вопросы строительства масштабного спорткомплекса на улице Капитана Орликовой, который расположится неподалеку от строящегося бассейна в Первомайском округе, который носит народное название «спальный».

В соответствии с проектом, на новом спортивном объекте будет сооружен крытый каток с искусственным льдом. Работать комплекс будет круглый год, что поможет непрерывно проводить соревнования и тренировки. Ледовая арена рассчитана для занятий по хоккею и фигурному катанию, одновременно на площадке смогут тренироваться 100 ребят.

Реализация такой проекта станет важным событием для жителей города, ведь с момента основания Ледового дворца в 1994 году в Мурманске не было построено ни одного подобного сооружения.

«Сегодня мы будем обсуждать варианты размещения спортивного объекта, - сообщил журналистам Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Проект уже готов, он прошёл экспертизы. Нам необходимо посмотреть на удобство транспортно-пешеходной связи. Но мы уже принципиально определились, что объект будет находиться в Первомайском округе, где через полгода будет открыт бассейн, о котором мы говорили ранее».