Хоккейный клуб «Мурман» завершил очередную схватку с выходцами из Кемерово, игре не помешала даже метель.

Перед началом игры домашнюю арену «Мурмана» едва не занесло снегом, но для серьёзного спорта метель – просто лёгкая преграда.

Хоккеистам «Мурмана» текущий сезон даётся непросто: учитывая недавнюю победу и последовавшее за ней поражение, сейчас спортсмены проходят через настоящее горнило.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «На то это и спорт. Как вы знаете, можно победить чемпиона России и проиграть аутсайдеру. В этом, видимо, к сожалению, иногда, но и заключается интрига спорта. Сегодняшний матч, вы видите, погодные условия, да, они очень сильно осложняют технико-тактические действия».

В этот раз «мурманчане» столкнулись с командой из Кемерова. По словам одного из болельщиков, как говорят на фанатском сленге, «из стана Кузьмичей», среди хоккеистов «Кузбасса» немало достойных игроков.

Александр Попов, болельщик ХК «Мурман»: «Приехал «Кузбасс» - команда медальная, в которой много очень ярких, топовых игроков, например, нападающий Тарасов, швед Янсен, Егорычев и ещё ряд игроков, которые кандидаты в национальную сборную».

Первую половину матча «Мурман» как мог держал оборону, но переломить ситуацию и пересилить натиск противника наши парни так и не смогли.

Удивляться случившемуся не приходится, в лиге не так много команд, которые могли бы что-то противопоставить такой агрессивной и быстрой игре. Тактика и слаженность действий «Кузбасса» сыграли свою роль, по словам главного тренера клуба «Мурман», проиграли наши по делу.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Проиграли по делу, скажем так. И движение было быстрее, в пас играли быстрее, побольше, наверное, в команде игроков выше классом, поэтому трудно соперничать».

В спорте нельзя обойтись без поражений, ведь именно такие матчи вскрывают слабые места команды. Тренерам предстоит выполнить большую работу над ошибками в кратчайшие сроки, ведь уже 25 декабря «Мурману» предстоит столкнуться с сибиряками из клуба «Сибсельмаш».