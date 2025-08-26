С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.25 19:30

В спортивном центре «Авангард» идёт подготовка к новому плавательному сезону

Так как Центральный плавательный бассейн Мурманска закрылся на ремонт, спортивный центр «Авангард» готовится принять пловцов Заполярья уже в сентябре.

В спортивном центре «Авангард» полным ходом идёт подготовка к новому плавательному сезону. Ответственность большая, из-за капитального ремонта Центрального бассейна в комплекс на улице Лобова «переедут» ребята из нескольких мурманских спортшкол. 

Сергей Тян, директор Мурманского спортивного центра «Авангард»: «У нас здесь будет базироваться комплексная спортивная школа №17 и адаптивная школа по адаптивному виду спорта №15. Но при этом не будем сильно урезать время для жителей Мурманска, чтобы они могли тоже посещать бассейн».

Летом здесь проходили масштабные работы по очистке и ремонту чаши, увеличили проход, установили пандус и оповещающие таблички для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поставили новую станцию дозации химии и насосы для воды.

Александр Кирченков, генеральный директор подрядной организации: «Меняем три насоса. Они пришли в сборе. Их предоставил нам заказчик работ вместе с сепараторами. Насосы, конечно, новые, значительно лучше, чем те, которые были установлены. Больше производительности. Использованы подшипники закрытого типа для постоянной работы. Это очень хорошо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу самих насосов и работу бассейна».

Сейчас в «Авангарде» готовят расписание на новый спортивный сезон и уже в сентябре на занятия в комплекс придут первые пловцы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,09 рубля, доллар потерял почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании Мурманска исполнили более 90% предписаний Госжилстройнадзора-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»