В спортивном центре «Авангард» идёт подготовка к новому плавательному сезону

Так как Центральный плавательный бассейн Мурманска закрылся на ремонт, спортивный центр «Авангард» готовится принять пловцов Заполярья уже в сентябре.

В спортивном центре «Авангард» полным ходом идёт подготовка к новому плавательному сезону. Ответственность большая, из-за капитального ремонта Центрального бассейна в комплекс на улице Лобова «переедут» ребята из нескольких мурманских спортшкол.

Сергей Тян, директор Мурманского спортивного центра «Авангард»: «У нас здесь будет базироваться комплексная спортивная школа №17 и адаптивная школа по адаптивному виду спорта №15. Но при этом не будем сильно урезать время для жителей Мурманска, чтобы они могли тоже посещать бассейн».

Летом здесь проходили масштабные работы по очистке и ремонту чаши, увеличили проход, установили пандус и оповещающие таблички для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поставили новую станцию дозации химии и насосы для воды.

Александр Кирченков, генеральный директор подрядной организации: «Меняем три насоса. Они пришли в сборе. Их предоставил нам заказчик работ вместе с сепараторами. Насосы, конечно, новые, значительно лучше, чем те, которые были установлены. Больше производительности. Использованы подшипники закрытого типа для постоянной работы. Это очень хорошо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу самих насосов и работу бассейна».

Сейчас в «Авангарде» готовят расписание на новый спортивный сезон и уже в сентябре на занятия в комплекс придут первые пловцы.