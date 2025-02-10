В спортивном центре «Авангард» прошли соревнования по регби на снегу среди военнослужащих

Регби это не только активный, но и тяжёлый вид спорта. Здесь нужно быть и выносливым, и очень ловким, чтобы забросить мяч в ворота противника.

Сергей Тян, директор Мурманского спортивного центра «Авангард»: «Летом мы проводили здесь «Регби – 7». Северный флот участвовал, ну, а сегодня у нас зимнее регби - регби на снегу».

– Чем отличается регби на снегу от летних?

– У них команда меньше, у них пять человек в команде и время игры меньше.

За полевую кашу с чаем, кубок соревнований и возможность участия в чемпионате Ленинградского военного округа сражаются пять команд, состоящих из военнослужащих 14 армейского корпуса.

Роман Коптеев, помощник командира 14 армейского корпуса по физической подготовке: «Командир корпуса принял решение провести впервые в истории нашего корпуса чемпионат по снежному регби, где включаются наши три основные бригады. Это 200, 80 и 104, плюс наши гости – флотилия международных сил, итого - пять команд. Плюс наш батальон 58-ой, который тоже нам помогает всегда».

Честь своей бригады отстаивает и Руслан из команды «Пехотинец». Инструктор не только следит за физическим состоянием бойцов на расстоянии, но и играет вместе с ними на поле, ведь это верный способ понять кто, на что способен. И не только во время матча.

Руслан, инструктор по физической подготовке 200 бригады: «Интересный вид спорта, так как можно побегать, попутно и лыжной подготовкой занимаюсь, стрельбой, ну, и здесь тоже решил принять участие, так как вид спорта интересный очень, взрывной, где можно побегать, проявить себя, побороться с лучшими спортсменами нашего корпуса».

Ребята отстаивают свою честь не только на соревнованиях, но и в зоне проведения спецоперации. Среди них есть и защитники, которые удостоились государственных наград за отвагу, медалей Суворова и Жукова.