В спортивной школе №4 Мурманска готовятся к новому учебному году

Начать ремонт решили со спортивной школы №4. В ней учится много спортсменов, поэтому оборудование за несколько лет успело износиться.

По тартановому покрытию манежа спортивной школы №4 Мурманска катаются на роликах конькобежцы, тренируются на мягком покрытии и легкоатлеты. По такому полу гораздо удобнее и приятнее бегать, да и падать в случае ошибки гораздо безопаснее. Для учреждения эта дорожка – главный «снаряд» или, горя проще, «инвентарь», поэтому её обновление сродни большому долгожданному празднику.

Алексей Ахметов, директор Детской спортивной школы олимпийского резерва №4: «Когда администрация города выделила нам средства на замену бегового покрытия, был проведён ремонт. Сейчас покрытие достаточно хорошее лежит, прочное, поэтому надеемся, что хватит его надолго».

Если покрытие со временем изнашивается, значит, на нём занимаются, пока же обновленные помещения школы, в которых к тому же заменили системы отопления, пустуют, ждут отмены ограничений, нового учебного сезона и воспитанников, готовых покорять Олимп.

За последнее время старое здание учреждения на Казарменном переулке заметно изменилось и не только внутри.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Начали с самого основного - с замены сетей, в первую очередь, системы теплоснабжения. Потом кровлю».

В стенах спортивной школе №4 обучается 554 спортсмена. За последние два года её ученики установили немало рекордов на соревнованиях разного уровня. Что же касается обновления манежа, то работы уже почти завершены, специалисты наносят на покрытие разметку.