В спортивную программу Международного арктического форума включены мероприятия 90-го Праздника Севера

Его центральным событием станет 51-й Мурманский лыжный марафон. Запланированы гонки на 25 и 50 км свободным и классическим стилем.

Также состоится детский лыжный марафон, в котором примут участие спортсмены 2016-2020 годов рождения.

В прошлом году участниками гонки стали около 3000 спортсменов из 69 регионов России и зарубежных стран – Германии, Словакии, Австралии, Грузии, Белоруссии и Казахстана.

Актуальные вопросы развития спорта в северных регионах обсудят в деловой программе Арктического форума. Для участников события уже сформирована масштабная программа активностей. Гости смогут узнать, что такое арктический тимбилдинг, провести зарядку в галстуках, устроить снежные бои, посоревноваться в гонках на снегоступах и айс-флоатинге, а также посетить этнодеревню и попробовать себя в этнических видах спорта: саамском футболе, прыжках через нарты, метании аркана и топора. Любители традиционных видов спорта получат возможность покататься на горных лыжах и сноуборде.