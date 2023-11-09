В спорткомплекс «Авангард» поступил новенький квадроцикл

Техника будет задействована для обслуживания нескольких городских футбольных полей.

Мало создать стадион и установить искусственное покрытие. Даже за такой травой нужен уход. Несколько раз в месяц её нужно «расчесывать», делать это вручную почти невозможно. На помощь приходит техника.

Чтобы выполнять плановые работы, администрация города закупила для спорткомплекса «Авангард» небольшой квадроцикл. К машине будет цепляться специальная щётка, которая и поможет содержать поле в необходимой для тренировок или соревнований кондиции.

Закупили машину заранее, работать она будет уже в будущем сезоне.

Напомним, современное футбольное поле открыли у «Авангарда» на улице Лобова летом этого года.