В спорткомплексе «Авангард» состоялись соревнования по лёгкой атлетике спортобщества «Динамо»

В этот тёплый летний день сотрудники правоохранительных органов – мужчины и женщины приняли участие в большом легкоатлетическом турнире.

Татьяна Виноградова, сотрудник УМВД России по городу Мурманску: «Для меня лёгкая атлетика - профессиональный вид. Раньше я занималась профессионально. Выступала на международных и всероссийских соревнованиях. Сейчас я представляю «Динамо» от УМВД.

Региональное отделение общества «Динамо» насчитывает 17 коллективов физической культуры.

Сергей Тян, директор городского спортивного комплекса «Авангард»: «Интересно, что здесь очень много мастеров спорта именно по лёгкой атлетике будут участвовать. Поэтому забег будет выше уровня чемпионата области».

Сергей Домиканов, заместитель председателя Мурманского регионального отделения «Динамо»: «Впервые соревнования проводятся в таком формате со спринтерскими дистанциями. Обычно это был легкоатлетический кросс на длинные и средние дистанции».

Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 200 метров и 1 километр, а мужчинам 400 метров и 3 километра. А ещё две эстафеты - шведскую и комбинированную.