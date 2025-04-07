В спорткомплексе «Снежинка» провели Кубок главы города по ездовому спорту

Как сообщил глава города в своем телеграм канале, командную работу в дисциплинах «нарта — спринт» и «лыжи — спринт» продемонстрировали 16 участников и 35 собак разных пород.

Соревнования состоялись в Мурманске впервые за несколько лет.

Как сообщил глава города в своем телеграм канале, командную работу в дисциплинах «нарта — спринт» и «лыжи — спринт» продемонстрировали 16 участников и 35 собак разных пород.

А для «тех, кто знает толк в снеге» организовали турниры по игре в снежки.