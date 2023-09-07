В средней общеобразовательной школе состоялось торжественное открытие центра образования «Точка роста»

Это уже десятый центр в Кольском районе. Благодаря новым классам и исследовательским студиям у учащихся будет возможность более глубоко изучить такие предметы как физика, химия и биология.

Сфера образования не стоит на месте. С 2020 года на базе школ посёлков и городов Мурманской области открыли 53 центра образования «Точка роста», в этом году появится ещё 9 таких пространств. Одно из них создали на базе школы в посёлке Шонгуй. Здесь организовали два класса естественно-научной и технологической направленностей.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Этот проект задуман именно для малонаселённых и удалённых пунктов сельской местности и малых городов. И делается это для того, чтобы уравнять условия обучения для ребят независимо от того, где они проживают. Независимо от того, где он живёт – в крупном городе или в маленьком городке, чтобы он мог развить свои способности, удовлетворить свой познавательный интерес. Чтобы он мог найти себя и попробовать себя в каких-то областях наук».

Такое вовлечение детей в учебный процесс, безусловно, не сможет их оставить равнодушными, уверены преподаватели и руководство школы.

Тамара Аникина, директор МБОУ «Шонгуйская СОШ»: «Дети сейчас очень заинтересовались микроскопами. Вот, если вы слышали, мальчик уже интересуется водными объектами и пытается что-то понять, связать будущее со своей профессией. И я уверен, он будет к нам ходить и заниматься этим. Вторая лаборатория связана со здоровьем человека – сегодня будут показывать процессы измерения пульса, давления».

Оснащённые современным оборудованием площадки в шонгуйской школе, в основном, рассчитаны на 7, 8 и 9-е классы. Лаборатории планируют использовать на уроках, а также на дополнительных занятиях - для тех ребят, которым захочется больше ознакомиться с предметом исследования.