В США к коронавирусу стали готовиться раньше, чем в России – наши за океаном

Коронавирус внёс коррективы в нашу жизнь. Образовательные учреждения, ведомства и организации закрываются на карантин. Некоторые люди настолько подвержены панике, что скупают все подряд в магазинах и закрываются дома, будто готовясь к осаде. И это происходит не только в России, но и в других странах.

Кристина Харатова, журналстка «Арктик-ТВ», связалась с наши соотечественниками, проживающими в США, чтобы узнать, а как сейчас обстоят дела за океаном.

Слава Невалуев, известный мурманский радиоведущий, несколько месяцев живёт и работает в США. Ежедневно он делится с подписчиками в Инстаграме заметками из жизни русского иммигранта в Лос-Анджелесе. Мы связались со Славой, и он рассказал, что ограничительные меры американцы ввели на пару недель раньше россиян. Граждане начали закупать товары первой необходимости, а потом власти закрыли границу и объявили карантин.

Слава Невалуев: «Некоторые граждане действительно паникуют, именно поэтому можно наблюдать в магазинах пустые витрины, где раньше находилось мясо, сыр, хлеб, молоко, вода и прочие товары. Закрыт «Диснейлед» и другие парки развлечений. Ну, а многие заведения общепита перешли на онлайн-режим – приём заказов из дома».

Поделился переменами в жизни и бывший мурманчанин Дмитрий Харченко, который уже несколько лет живёт и работает в Сан-Франциско. По его словам, сейчас город несколько опустел, люди больше времени проводят дома. Во избежание дефицита продуктов в магазинах над некоторыми товарами появились таблички, запрещающие брать больше двух или пяти штук в одни руки.

Дмитрий Харченко: «Все товары, которые необходимы, есть. И свежие, самое главное, всё находятся. Например, готовые сэндвичи, всё, что тебе надо. На входе людям санитайзером помогают обработать руки, салфетки есть. Сами корзинки протирают. Ничего страшного, просто чуть-чуть поменьше людей на улице».

Но поток жизни не остановить, так что люди всё равно ходят на работу, в магазины, занимаются спортом. Важно помнить, что при первых симптомах простуды нужно обратиться к врачу. И обязательно сохранять спокойствие – это, пожалуй, главная рекомендация для всех проживающих на любом континенте.

Буквально несколько часов назад стало известно, что в Калифорнии ввели режим «Оставайся дома». Он разрешает выходить на улицу только за едой, лекарствами и предметами первой необходимости. Кроме того, в штате прекращена работа торговых центров, запрещено играть на детских площадках. Однако, открыты супермаркеты, заправки, соцслужбы, банки, СМИ и общественный транспорт. Все остальные - должны сидеть дома. Мы желаем здоровья всем и остаемся на связи с нами соотечественниками.