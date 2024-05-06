В старейшем Свято-Никольском храме Полярного северяне собрались на праздничную службу

К Светлому празднику присоединились и александровцы - пасхальные богослужения прошли во всех храмах закрытых городов.

Особой эта ночь стала и для прихожан старейшего в Александровске Свято-Никольского храма Полярного.

Одна из самых удивительных и особенных ночей для верующих – Пасхальная. К храму Николая Чудотворца жители Полярного пришли, чтобы соборной молитвой встретить самое важное событие в жизни христианина — воскресение Господа Иисуса Христа. Считается, что эта служба одна из самых сложных.

Иван и Екатерина, прихожане храма Николая Чудотворца, г. Полярный: «Понести какие-то трудности, хотя бы не столь большие, как прийти на службу, попросить у Господа помощи, помолиться за своё спасение. Дома молиться хорошо, но соборная молитва имеет особую силу, надеемся, что более действенную».

Началось богослужение в полночь, возглавил службу настоятель храма протоиерей отец Сергей. До самого рассвета здесь раздавались молитвенные слова.

- Светлый праздник для всех, в том числе, для нашей семьи, – говорит Наталья, прихожанка храма Николая Чудотворца, г. Полярный. - О родных и близких, о воинах, которым сейчас тяжело.

На всех, кто пришёл в пасхальную ночь в храм, нисходит божия благодать, считают верующие. Ею прихожане и делятся с близкими, и с теми, кто нуждается сегодня в помощи и поддержке.

Всеобщая радость выражается в глубоком ликовании: «Христос Воскрес!».