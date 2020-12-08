В стенах Дома физкультуры города Оленегорска состоялся мастер-класс от именитых спортсменов-пловцов

Своими знаниями, опытом и практическими навыками с детьми поделились шестикратный чемпион Мира и четырнадцатикратный Чемпион Европы по плаванию Юрий Прилуков и мастер спорта международного класса Алина Кашинская.

В Учебно-спортивный центр Оленегорска впервые приезжают такие именитые гости, да, не просто с визитом, а с серией мастер-классов для воспитанников и тренерского состава учреждения.

В будущем встречи с профессиональными спортсменами здесь планируют сделать регулярными, тем самым, повышая интерес школьников к занятиям, а так же для роста их мастерства и умений.