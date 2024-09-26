В стенах филармонии состоялась торжественная церемония инаугурации Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области

Теперь Андрею Чибису предстоит продолжение масштабной работы в рамках стратегического плана «На Севере – Жить» в ближайшие пять лет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Северяне хотят видеть наш край развивающимся, процветающим, благоустроенным. Чтобы были изменения в развитии экономики, социальной сфере, ЖКХ. Чтобы это всё было хорошим заделом для будущих поколений северян».

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мы видим изменения. Изменения, которые происходят в Мурманской области. Изменения, которые происходят, в том числе при поддержке нашего президента, который услышал инициативы, о которых говорил наш губернатор. И сегодня у нас уже есть полная уверенность в том, что будет газификация. Мы уверенно смотрим в будущее по развитию наших ЗАТО - точек дислокации воинских формирований, потому что беспрецедентное выделение тех денежных средств, которые помогут реализовать планы по реновации мест, где проживают не только военнослужащие, но и их семьи».

Александр Самарин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»: «Результат тех огромных трудов, работы, которая была проделана у нас в регионе. Благодаря Андрею Владимировичу Мурманская область постоянно звучит на федеральном уровне. В области реализуются много крупных инвестиционных проектов. Это газификация и развитие Северного транспортного пути, Мурманский транспортный узел – терминал «Лавна».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Я хочу коснуться родной темы - модернизации системы здравоохранения. Если не отмечать перемены, которые есть, то, наверное, просто никогда не касаться вопросов здравоохранения. Не зря у нас вопросы обращения здравоохранения не на первом месте, это не во всех регионах так бывает. Я бы хотела отметить систему, которая выстроена. А именно начиная. От образовательных программ т у нас это на лицо. Мы сейчас готовим медицинские кадры с высшим образованием. И благодаря губернатору Андрею Чибису, мы смогли принять участие и реализовать проект «Медицина на Мурмане».

В первую очередь на церемонии инаугурации Андрею Чибису предстояло сказать слова присяги в соответствии с Уставом Мурманской области: «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области».

Серьёзный подход к работе, к делу Андрея Чибиса оценили сами жители региона. За его кандидатуру высказались почти на 14% избирателей больше, чем в 2019 году.

Наталия Галкина, директор школы №7 г. Кировска: «Благодаря усилиям нашего губернатора образование в Мурманской области развивается большими темпами. Очень приятно, что Андрей Владимирович уделяет очень большое внимание развитию материальной базы, созданию новых образовательных пространств».

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Наша филармония, конечно, не обделена вниманием, поэтому мы очень благодарны губернатору за пять лет, которые он с нами провёл. Благодаря ему наша концертная афиша всегда была наполнена серьёзными именами мировых знаменитостей».

Сергей Бойко, Герой РФ: «Андрей Владимирович - настоящий человек, который свой народ никогда не бросает. Я, как участник СВО, всегда к Андрею Владимировичу обращался, с первых дней была помощь только от него. Любая помощь, круглые сутки. Андрей Владимирович шёл на встречу. Человек, который всегда выслушает и всегда поможет».

Гостями торжественной церемонии стали полпред Президента РФ Александр Гуцан и помощник президента Владимир Мединский.

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе: «Ваш слоган «На Севере – жить» знает вся страна. Я думаю, что даже Вы пять лет назад не могли представить, что туристы со всей страны поедут в глухой рыболовецкий посёлок на берег холодного Баренцева моря, а название Териберка станет успешным туристическим брендом. Это лишь одно из проявлений нестандартного подхода, который характерен для Вас и правительства региона. Этот подход заряжает людей на то, чтобы сделать жизнь в этом суровом краю лучше, ярче и комфортнее».

Владимир Мединский, помощник Президента РФ: «Сама география этого края, история, всё это выковало особый характер мурманчан. И я желаю в ближайшую пятилетку губернатору быть таким же решительным, стойким, непреклонным в реализации поставленных задач, как и поколение жителей этих мест. Тех, кто выбрали этот красивый, но суровый край для жизни, чтобы строить здесь судьбу, которые связывают надежду на лучшую судьбу с Вами, отдали Вам свою веру и надежду».

Завершая церемонию, губернатор Андрей Чибис поблагодарил за доверие и поддержку северян, Президента РФ, федеральное правительство, коллег из региональных и муниципальных органов власти. Также он напомнил, что уже представлен план «На Севере – жить» на следующие пять лет, который создан на основе пожеланий жителей нашего региона.