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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.24 19:30

В стенах художественного музея можно посмотреть графические работы члена Союза художников России, мурманчанки Веры Чеботарь

Графическая выставка «Сочинение на свободную тему» посвящена юбилею художника.

Вера Константиновна Чеботарь – коренная мурманчанка. Многие годы она создаёт свои творческие работы и приобщает больших и маленьких жителей региона к искусству.

В честь 70-летия автора в стенах Мурманского областного художественного музея открыли персональную выставку графических работ мастера.

Вера Чеботарь, художник: «Название выставки «Сочинение на свободную тему» - это я литературно назвала, потому что писатель пишет, а я вот рисую. Темы, естественно, беру из путешествий каких-то, личных воспоминаний. Или посещения каких-то мест. Вдохновлялась жизнью».

Любимая техника художницы – это, как можно увидеть по выставке, графика. Однако, работает Вера Константиновна в таких техниках как карандаш, перо, тушь, пастель, а ещё офорт, линогравюра и монотипия. На выставке представлены работы, выполненные в разные годы, всего их было выбрано порядка 35.

Вера Чеботарь, художник: «Эта выставка – это мои дети. Они все любимые. Те, что пишу, и становятся любимыми».

Увидеть работы можно в главном здании Мурманского областного художественного музея до 24 ноября.

 

 

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